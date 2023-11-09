Бойцы ВС России спасли раненого сослуживца под ударами кассетных бомб ВСУ

Фото: Виталий Тимкив/РИА новости

Российские военные в зоне спецоперации спасли раненого товарища, несмотря на обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По информации канала, это произошло в районе Работино в Запорожской области.

По данным канала, бойцы 136-й бригады атаковали позиции ВСУ, но попали под огонь украинской артиллерии. В результате ранение получил один из российских солдат. На опубликованных кадрах видно, что военные, в непосредственной близости от которых взрываются снаряды, уносят раненого сослуживца.

Ранее Telegram-канал «Архангелы спецназа Z» сообщил, что российские военнослужащие застали врасплох украинских солдат у населенного пункта Работино и смогли провести успешную контратаку. В результате удара утром 6 ноября удалось захватить уже два опорных пункта Вооруженных сил Украины. Минобороны России данную информацию не комментировало.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что тактика маневренной обороны российских сил позволила полностью остановить контрнаступление ВСУ в данном направлении. По его словам, ВСУ «выдохлись», осталась только агония.