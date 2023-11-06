Российские войска пошли в атаку у Работино, воспользовавшись ошибкой ВСУ «Архангел спецназа»: ВС РФ подловили ВСУ и пошли в контратаку в Работино

Фото: МО РФ

Российские силы застали врасплох украинских военнослужащих у населенного пункта Работино на Запорожском направлении и смогли контратаковать противника, сообщает Telegram-канал «Архангелы спецназа Z». В результате утром 6 ноября удалось захватить уже два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России данную информацию не комментировало.

У населенного пункта Работино войска РФ уверенно сдерживают попытки противника атаковать, а на одном из участков отлично подловили и смогли контратаковать. Тем самым забрали два опорных пункта противника, — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силы стали реже использовать технику на данном участке. Зато появилось много бесшумных польских минометов по всей линии соприкосновения. Часто применяются по позициям российской армии кассетные боеприпасы, уточняется в публикации.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что тактика маневренной обороны российских сил позволила полностью остановить контрнаступление ВСУ в данном направлении. По его словам, ВСУ «выдохлись», осталась только агония. Боестолкновения, отметил он, продолжаются лишь в районе сел Работино и Щербаки, на Времевском направлении, но планы Киева выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым провалились.