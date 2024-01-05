Последние новости с фронтов СВО 5 января: где были удары по Украине Военкор Лисицын: боевые действия на левом берегу Днепра стали позиционными

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» на Запорожском направлении специальной военной операции

На Запорожском направлении ВС РФ и ВСУ ведут встречные бои у села Работино, пишет WarGonzo. Что сегодня происходит у Бахмута, Клещеевки, Крынок, берегов Днепра, Крыма, какая сейчас ситуация на Артемовском, Купянском, Луганском, Херсонском направлениях, где были удары по Украине, о чем пишут военкоры 5 января?

Ситуация на Запорожском направлении: Работино, Вербовое, Новопрокоповка

«На Запорожском направлении к западу от села Работино бои приняли встречный характер. Со стороны Новопрокоповки ВС РФ сумели занять несколько новых позиций. На Вербовое вели наступление уже ВСУ. Также с незначительным успехом», — передает WarGonzo.

Readovka рассказала, что на Ореховском участке российские бойцы продвинулись со стороны Новопрокоповки, у Работино и Вербового встречные бои.

«У Работино и Вербового вчера ближе к вечеру враг попытался повести разведку боем силами до одного взвода. По традиции, двигаясь вдоль лесополосы, вражеский БМП заехал на минное поле. Минус натовская консерва и личный состав», — пишет «Фронтовая птичка».

Военный эксперт Борис Рожин отметил, что на участке Работино — Новопрокоповка — Вербовое обстановка без существенных изменений.

«Идет возврат позиций ВС РФ, оставленных в ходе контрнаступления ВСУ», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Ситуация на Артемовском направлении: Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Часов Яр

«На Бахмутском направлении на высотах северо-западнее Клещеевки — плотные встречные бои. ВС РФ атакуют Ивановское. Без успеха. А вот в Богдановке оттесняют ВСУ. Таким образом, продвигаются к Часову Яру», — пишет WarGonzo.

Борис Рожин отметил, что у Бахмута постепенно увеличивается давление на северный фланг в районе Богдановка — Часов Яр.

«В этом районе у ВСУ последние несколько дней фиксируются большие потери среди операторов БПЛА и FPV-дронов, которых обнаруживает разведка и отрабатывает российская артиллерия. Особенно ощутимые потери у 56-й мотопехотной бригады ВСУ. На южном фланге ситуация для ВСУ складывается не лучшим образом. ВС РФ продолжают обходить Клещеевку и продвигаться в сторону Красного (Ивановского). ВСУ в этом районе вынуждены раздергивать резервы и создали несколько „пожарных команд“ для затыкания участков фронта, которые могут быть прорваны в ходе атак», — отметил он.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что на Артемовском направлении наибольшую активность российская армия проявляла в районе Богдановки, где усиливает давление на ВСУ.

«Это село перетекает в город Часов Яр, который вэсэушники уже подготовили к обороне. К югу от Артемовска наши парни продолжают оттеснять противника от Курдюмовки и Андреевки, а также обходить с флангов район Клещеевки», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Ситуация на Херсонском направлении: Крынки, Херсон, Крым, правый и левый берег Днепра

«Продолжается уничтожение района левобережья, занятого ВСУ, и активная контрбатарейная работа по правому берегу. На этом направлении характер боевых действий не меняется и вряд ли изменится в обозримом будущем. Переброска систем ПВО и тяжелых вооружений на правобережье пока не оказала практически никакого эффекта: контрбатарейная стрельба артиллерии ВС РФ и активность авиации в этом районе сохраняются и постепенно наращивают интенсивность работы», — рассказал Борис Рожин.

Евгений Лисицын отметил, что на Херсонском направлении боевые действия перешли в стадию позиционных.

«Отмечу, что с обеих сторон активно используются ударные дроны. При этом нашим бойцам очень эффективно удается применять „Ланцеты“ по целям, как у Крынок, так и на противоположном берегу Днепра», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Ситуация на Луганском и Купянском направлениях

«На Луганском направлении ВС РФ атакуют у Тернова. Переломили ситуацию в районе Синьковки и заставили украинские войска оставить позиции в северной и центральной частях села. Эта территория в серой зоне», — пишет WarGonzo.

Борис Рожин отметил, что у Купянска продолжается давление ВС РФ в районе Синьковки, Кисловки и Котляровки.

«Существенно возросла активность оперативно-тактической авиации и дальнобойной артиллерии в районе станции Купянск-Узловой и в окрестностях», — рассказал он.

Евгений Лисицын передает, что на Купянском направлении, помимо штурмов позиций ВСУ в районе Синьковки и Петропавловки, российская армия бьет по резервам украинцев, которые прибывают на ж/д станцию Купянск-Узловой.

«По выявленным нашей разведкой целям очень активно работает артиллерия», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Удары по Украине 5 января

Евгений Лисицын передает, что утром в Хмельницкой области звучат взрывы.

«„Герани“ вновь добрались до военного аэродрома в Староконстантинове», — заявил он.

Сегодня ночью взрывы произошли в Харькове, Кривом Роге (Днепропетровская область) и ранее в подконтрольном Украине Херсоне, сообщали в местных группах.

«Ракеты ушли на Харьков, сообщают вражеские каналы. В Днепропетровской области работает ПВО ВСУ», — писали «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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