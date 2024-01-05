Стало известно содержимое нового пакета военной помощи Киеву от ФРГ ФРГ передала Украине 10 БМП Marder и боеприпасы к танкам Leopard

Фото: МО Украины

Германия отправила ВСУ новый пакет военной помощи, который включает в себя боеприпасы для немецких танков Leopard и 10 БМП Marder, сказано на сайте правительства Германии. Кроме того, Берлин передал Украине систему ПВО Skynex, РЛС TRML-4D, боеприпасы для систем ПВО IRIS-T SLM.

Также Украина получит два танка для разминирования Wisent. Кроме того, ВСУ отправили еще и грузовики Zetros.

Ранее депутаты бундестага призвали власти ФРГ передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus для защиты от атак ВС России. По их словам, глава Минобороны Германии Борис Писториус должен убедить канцлера Олафа Шольца в необходимости такого шага. За поставку Киеву ракет Taurus высказались также глава комитета по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Норберт Реттген, которые отметили, что Германия уже многое сделала для Украины в сфере ПВО, но следует сделать еще больше.

До этого генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер выразил мнение, что наступивший 2024 год станет решающим в российском-украинском конфликте. По его мнению, настоящий момент инициатива в данном вопросе находится у Москвы.