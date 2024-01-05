Стало известно о попытках истребителей НАТО нанести удары по Крыму «Военное дело»: истребители НАТО F-16 попытались нанести удары по Крыму

Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что страны НАТО участвовали в попытках нанесения ударов по Крымскому полуострову. По его информации, одну из последних атак провели бомбардировщики Су-24 Вооруженных сил Украины и истребители F-16, выпустившие ракеты из воздушного пространства Румынии. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Как передает источник канала, во время атаки истребителями управляли иностранные пилоты. По данным «Военного дела», именно на этих F-16 в Румынии обучают украинских летчиков.

Накануне средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили десять украинских ракет над территорией Крыма. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что осколок от одного из уничтоженных снарядов попал в жилой дом. В результате атаки пострадал один мирный житель.

В Минобороны РФ также сообщали, что украинская армия предприняла очередную попытку атаковать объекты на территории России с применением беспилотников. Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 36 дронов ВСУ над Крымом и один БПЛА над Краснодарским краем. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.