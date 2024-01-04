ВСУ запустили десять ракет в сторону Крыма Минобороны России: десять украинских ракет уничтожили над Крымом

Фото: Spc. Trevares Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны сбили десять украинских ракет над Крымом, сообщили в Министерстве обороны РФ. Попытка атаковать полуостров была пресечена около 17:20 мск.

4 января около 17:20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом, — говорится в сообщении.

Об отражении атаки украинской армии ранее заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По словам главы города, один из осколков украинской ракеты попал в дом на улице Глухова. По предварительной информации, пострадал один человек. Помимо этого, часть осколков от воздушных целей упала в районе Монастырского шоссе, улицы Мостовой, Федюхиных высот и на Северной стороне.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В общей сложности украинские войска выпустили 257 боеприпасов по российскому региону. Для атаки ВСУ применяли ракетные системы залпового огня, в том числе с кассетной боевой частью.