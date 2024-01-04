ВСУ 75 раз обстреляли территорию ДНР СЦКК: украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: МО Украины

За последние 24 часа Вооруженные силы Украины 75 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, сообщили в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В общей сложности было выпущено 257 боеприпасов.

За истекшие сутки Представительством зафиксировано 75 фактов ведения огня со стороны ВСУ. Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Ясиноватой. Повреждены 8 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Еленовке, Центрально-Городском, Никитовском районах Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры, — заявили в СЦКК.

Уточняется, что на Донецком направлении ВСУ совершили 42 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм (в том числе с кассетной боевой частью), на Горловском — 25 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм (в том числе с кассетной боевой частью) и на Ясиноватском — 8 обстрелов из артиллерии 155 мм.

Напомним, что вечером 31 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на СЦКК ДНР, что три человека получили ранения в Петровском районе Донецка во время обстрела со стороны ВСУ. С 09:00 до 21:00 территория города 12 раз подверглась атакам, в результате чего пострадали женщина и двое мужчин.