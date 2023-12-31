В Донецке три человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Три человека получили ранения в Петровском районе Донецка во время обстрела украинской армией, сообщает в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на СЦКК ДНР. С 09:00 до 21:00 территория города 12 раз подверглась атаке, в результате чего ранены женщина и двое мужчин.

В Петровском районе получили ранения женщина 1983 года рождения, мужчина 1993 года рождения и парень 2004 года рождения, — говорится в сообщении.

Также, как пишет глава Донецка, в направлении Киевского, Кировского, и Петровского районов ВСУ выпустили 23 снаряда калибром 155 мм и сбросили два взрывоопасных предмета с БПЛА. В Киевском районе были повреждены многоквартирный дом на улице Челюскинцев, а также административное здание и автомобили на проспекте Освобождения Донбасса. В Кировском районе пострадало здание школы № 85 на улице Кирова.

В субботу, 30 декабря, две женщины погибли в результате обстрелов столицы ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По имеющимся данным, за день город был обстрелян 23 раза. Еще семь человек — четыре женщины и трое мужчин — получили ранения. В Куйбышевском районе повреждены частный дом и здание школы № 41, добавил глава городского округа.