Власти раскрыли последствия атаки ВСУ на Крым Развожаев: один человек пострадал при атаке ВСУ на Крым

Фото: МО РФ

Один человек пострадал при атаке ВСУ на Крым, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Военкор Юрий Котенок написал в Telegram-канале, что в Крыму звучит воздушная тревога. По его словам, атака на регион продолжается, работают силы противовоздушной обороны.

На Глухова попал осколок в дом. Предварительно, один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место, — написал Развожаев в Telegram.

Развожаев напомнил, что основную угрозу при работе ПВО несут осколки, поэтому призвал не находится на открытых пространствах. Также Развожаев сообщил об одном пострадавшем.

В Крыму воздушная тревога. Работают средства ПВО. Сбито несколько целей. Атака продолжается, — написал Котенок.

Американский стратегический высотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk впервые с начала года совершил полет вблизи российской границы в Черноморском регионе, сообщили авторы проекта ItaMilRadar, отслеживающего перемещения военной авиации. Отмечалось, что он курсировал к югу от побережья Крыма в течение 20 часов.