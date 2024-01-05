Над Крымом уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников МО: ПВО уничтожили и перехватили 37 дронов ВСУ над Крымом и Краснодарским краем

Фото: МО Украины

Украинская армия сделала попытку атаковать объекты на территории России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что силы ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым, еще один над Краснодарским краем.

5 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края, — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось о работе ПВО в районе Керченского пролива. Очевидцы также заявили, что звуки взрывов слышны у юго-востока Крыма и Новороссийска. Жители города Краснодарского края сообщили, что заработала система противовоздушной обороны, а взрыв был такой силы, что в зданиях содрогнулись окна.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что один человек пострадал при атаке ВСУ на Крым. Он напомнил, что основную угрозу при работе ПВО несут осколки, поэтому призвал не находится на открытых пространствах.