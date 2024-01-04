SHOT: взрыв прогремел в районе Новороссийска

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает, что в районе Новороссийска в Краснодарском крае прогремел взрыв. Telegram-канал уточнил, что, по предварительным данным, сработала система ПВО. Минобороны РФ и местные власти информацию еще не прокомментировали.

Местные жители рассказали SHOT, что приблизительно 15–20 минут назад был слышен громкий взрыв над городом, от которого затрясло окна. Также канал сообщил о массовой атаке дронов на Крымский полуостров.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили десять украинских ракет над Крымом. В Министерстве обороны РФ отметили, что попытка атаковать полуостров была пресечена около 17:20 мск.

Об отражении атаки украинской армии изначально заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По словам главы города, один из осколков украинской ракеты попал в дом на улице Глухова. По предварительной информации, пострадал один человек. Помимо этого, часть осколков от воздушных целей упала в районе Монастырского шоссе, улицы Мостовой, Федюхиных высот и на Северной стороне.

До этого сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В общей сложности украинские войска выпустили 257 боеприпасов по российскому региону. Для атаки ВСУ применяли ракетные системы залпового огня, в том числе с кассетной боевой частью.