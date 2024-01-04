BRIEF: ПВО работает в районе Керченского пролива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канале BRIEF написал о работе ПВО в районе Керченского пролива. Кроме того, канал сообщает о звуках взрывов у юго-востока Крыма и Новороссийска. Местные власти и Министерство обороны РФ пока не комментировали эту информацию.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что один человек пострадал при атаке ВСУ на Крым. Он напомнил, что основную угрозу при работе ПВО несут осколки, поэтому призвал не находится на открытых пространствах. Военкор Юрий Котенок отметил, что в регионе была слышна воздушная тревога. По его словам, работали силы противовоздушной обороны.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что морской беспилотник обнаружили на побережье в Крыму. По информации канала, на борту безэкипажного плавательного средства может быть 500 кг взрывчатки. Как передавал канал, дрон нашли на территории базы отдыха «Уют», расположенной недалеко от города Саки. Baza написала, что место, где обнаружили беспилотник, оцеплено, там работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В общей сложности украинские войска выпустили 257 боеприпасов по российскому региону. Для атаки ВСУ применяли ракетные системы залпового огня, в том числе с кассетной боевой частью.