Битва за Авдеевку 5 января: где и как наступают ВС РФ, какие успехи Рожин: ВС РФ ликвидировали снайпера ВСУ из ультрас киевского «Динамо»

Фото: Александр Река/ТАСС

Военнослужащие ВС РФ

Российская армия штурмует позиции ВСУ в районе Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), передает WarGonzo. Что там сейчас происходит, какая сегодня обстановка у Марьинки, о чем пишут военкоры про этот участок СВО 5 января?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 5 января 2023 года

«На Донецком фронте российские войска продолжают штурм Новомихайловки с юга и юго-востока. ВСУ держат позиции и оказывают ожесточенное сопротивление. ВС РФ немного продвинулись в районе Георгиевки, Невельского и Первомайского. Штурм Авдеевки идет в районе коксохимического завода. ВС РФ давят в Степном (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и на Бердычи. У последнего из перечисленных населенных пунктов сумели продвинуться», — пишет WarGonzo.

Военкор Евгений Лисицын сообщил, что на Авдеевском направлении российским бойцам удалось продвинуться и занять несколько ключевых опорных пунктов ВСУ в районе Первомайского.

«Также российская армия атаковала в районе Невельского, Северного и Тоненького. Но взломать оборону противника в этих районах пока не удалось. Продолжаются тяжелые бои на Северном фланге у Бердычей, а также ВС РФ проводят разведку боем у авдеевского коксохима. Приходят хорошие новости и с Марьинского направления. Здесь российская армия взяла под свой контроль еще несколько опорников противника в направлении села Победа. Также идут ожесточенные бои за Новомихайловку, большая часть которой на данный момент является серой зоной», — отметил он.

Readovka рассказала, что на Авдеевском участке российские бойцы продвинулись в частном секторе у коксохимического завода и в районе Первомайского.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«На Марьинском участке продолжается штурм позиций ВСУ в Новомихайловке», — добавил источник.

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что в Авдеевке ликвидировали снайпера 3-го полка ССО Ростислава Терещенко. По его словам, националист из ультрас футбольного киевского «Динамо» ранее воевал в составе «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

«ВС РФ немного продвинулись к северо-западу от Авдеевки, в районе Первомайского и в частном секторе у очистных сооружений в районе авдеевского коксохима. Также сообщается о прогрессе наступления наших войск в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении. Противник подтверждает продвижение российский войск в частном секторе недалеко от авдеевского коксохима. Российские войска продолжают продвижение к западу от окраин Марьинки. Основные оборонительные позиции противника выстроены у восточных окраин Георгиевки», — добавил он.

Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало.

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