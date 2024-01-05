Украинский уклонист пожаловался на угрозы убийством после побега из страны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданин Украины, уклоняющийся от призыва в ряды ВСУ, рассказал телеканалу France 2, что ему угрожают убийством после того, как он сбежал из страны, спасаясь от мобилизации. Свое местонахождение он раскрывать отказался, опасаясь, что его могут найти.

Говорят: «Вернешься на Украину — найдем тебя и убьем, ты в списке», — рассказал украинец журналистам.

Он добавил, что ему потребовалось 36 часов, чтобы покинуть территорию Украины. При этом, по словам мужчины, ему пришлось вплавь переправляться через Днестр.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в стране возбуждено около девяти тысяч уголовных дел в связи с уклонением от мобилизации. Министр добавил, что 2,6 тысячи дел уже направлены в суд.

До этого экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что власти и СМИ сделали все, чтобы всеобщая мобилизация вызвала у людей отторжение. По его словам, уклонистам с самого начала потворствовали, из-за чего они «расслабили булки». Он заявил, что в ряды ВСУ следует призывать всех граждан, достигших соответствующего возраста, «начхав» при этом на нормативы и права человека.