На Украине назвали число открытых уголовных дел за уклонение от мобилизации МВД Украины: около девяти тысяч дел открыты за уклонение от мобилизации

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На Украине открыто около девяти тысяч уголовных дел в связи с уклонением от мобилизации, приводит украинский телеканал ТСН слова главы МВД страны Игоря Клименко. Министр добавил, что 2,6 тысячи уклонистов предстанут перед судом.

За уклонение от мобилизации на Украине уже открыто около 9000 уголовных производств. 2600 уже направлены в суд, — заявил Клименко.

Речь идет о делах, возбуждаемых по статье 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации). Министр отметил, что по данном вопросу полиция «пока работает в рамках законодательства».

В ноябре издание «Вести.ua» со ссылкой на источник в Нацполиции сообщило, что с февраля 2022 года открыты более восьми тысяч дел об уклонении от призыва по мобилизации. Наибольшее число уклонистов было в Закарпатской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане «переключились на внутреннюю политику», поэтому мобилизация не находит широкой поддержки. Он добавил, что мобилизация остается единственным способом защитить страну.

Кроме того, по данным издания BBC, около 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу по мобилизации на Украине, сбежали в другие страны. Случаи незаконного пересечения границы был отмечены в Венгрии, Молдавии, Польше, Румынии и Словакии с февраля 2022 года по 31 августа 2023-го.