Зеленский рассказал, почему украинцы против мобилизации Зеленский: украинцы занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC/Global Look Press

Украинцы «переключились на внутреннюю политику», поэтому мобилизация в стране не находит широкой поддержки, заявил президент страны Владимир Зеленский изданию The Economist. По его мнению, мобилизация — единственный способ защитить страну, поэтому те граждане или партнеры, у которых недостаточно сил, должны отойти в сторону.

Если мы продолжим концентрироваться на внутренней политике, нам нужно объявить выборы. Меняйте закон, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях, — добавил украинский лидер.

Ранее украинский президент подвел военные итоги года, в рамках которых сообщил, что в 2023 году Украина не отступила ни на одном направлении. Он также отметил, что вся соответствующая работа будет продолжена.

Кроме того, Зеленский обещал перенести боевые действия на территорию РФ. Политик также поблагодарил западных лидеров, которые помогают укреплять систему ПВО страны, благодаря чему Киев будет и дальше пытаться «вернуть войну в Россию». Киевский лидер заверил, что боевых действий в Крыму не было, поэтому полуостров «ждет очень возвращения», однако Киеву будет сложно вернуть Донбасс в свой состав из-за высокого уровня милитаризированности региона.