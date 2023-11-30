Зеленский увидел сложности в возвращении Донбасса в состав Украины Зеленский: Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украине будет сложно вернуть Донбасс в свой состав из-за высокого уровня милитаризированности региона, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит Telegram-канал украинского издания Klymenko Time, Киеву в этой связи будет легче возвратить Крым, так как там боевых действий не было.

Боевых действий в Крыму не было, поэтому я считаю, что Крым ждет очень возвращения, а Донбасс также ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована, — сказал он.

До этого Зеленский высказал сомнения в том, что стране удастся стать членом НАТО. На встрече со студентами во время поездки в Николаев он добавил, что укрепление национальной безопасности является приоритетным направлением Украины.

Политические активисты на Украине опасаются, что окружение президента страны Владимира Зеленского может превратиться в новых олигархов. По их мнению, советники главы государства могут обогатиться благодаря различным схемам хищения средств и широким полномочиям.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что прекращение конфликта грозит президенту Украины Владимиру Зеленскому катастрофой. Политик заявил, что украинский лидер может избежать ее только в случае заморозки противостояния.