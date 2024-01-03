«Начхать»: на Украине поставили точку в вопросе мобилизации Экс-замминистра Тука заявил, что украинские СМИ потворствуют уклонистам

Фото: МО Украины

Украинские власти и СМИ сделали все, чтобы всеобщая мобилизация вызвала у людей отторжение, считает бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. В интервью YouTube-каналу Newsroom политик пояснил, что уклонистам с самого начала потворствовали, из-за чего они «расслабили булки», наслушавшись вдобавок пропагандистских рассуждений о «скорой победе Киева».

Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперед — защищать отчизну, — подчеркнул Тука.

Политик отметил, что украинские СМИ до сих пор в вопросе мобилизации озвучивают не необходимость пополнения личного состава. Напротив, они выясняют, каким образом можно помочь уклонистам избегать призыва в армию, заключил Тука.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация продолжится, хотят того украинцы или нет. По словам главы государства, сейчас у граждан нет никакого другого выхода, кроме как защищать свою страну, пусть даже идея мобилизации не пользуется успехом в обществе.

Также Зеленский отметил, что украинцы «переключились на внутреннюю политику», отчасти поэтому мобилизация в стране не находит широкой поддержки. По его мнению, мобилизация — единственный способ защитить страну, поэтому те граждане или партнеры, у которых недостаточно сил, должны отойти в сторону. Кроме того, чрезмерное внимание к внутренней политике губительно сказывается на контрнаступлении, заключил политик.