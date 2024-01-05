Гладков назвал число раненых после обстрелов Белгородской области Гладков: после обстрелов Белгородской области в больницах находятся 74 человека

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После обстрелов Белгородской области ВСУ в больницах находятся 74 человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что наряду с медицинской помощью пострадавшие получают моральную и психологическую поддержку от волонтеров.

В больницах Москвы и Белгородской области 74 раненых. 20 человек в реанимации города Москвы — все находятся под контролем опытных врачей. Все молимся и надеемся на их скорейшее выздоровление, — написал губернатор.

Он добавил, что в результате обстрела минувшей ночью пострадали два человека. Один из них уже прооперирован, ему удалили осколок из плеча. Второй человек, по словам губернатора, получил более легкие ранения.

Гладков также отметил, что продолжается оценка ущерба от обстрелов и восстановление поврежденных домов. Он подчеркнул, что необходимо ускорить работы из-за сильных морозов.

Ранее губернатор сообщил, что семьям, которые потеряли родных во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря, выплатят по 3 млн рублей. Он также добавил, что по 500 тысяч рублей перечислят тем, кто получил средний или тяжкий вред здоровью.