На Украине российские военные обычным оружием уничтожили лучшее вооружение НАТО, сообщило Asia Times. По версии китайского издания, таким образом была показана его слабость.
На Украине ВС России продемонстрировали, что в бою они обычным оружием могут вывести из строя одни из лучших танков НАТО и уничтожить такие бронемашины, как американские Bradley и немецкие Marder, — говорится в материале.
Обозреватель, в частности, считает, что западные танки, которых у НАТО и так было мало, показали себя не самым лучшим образом в условиях конфликта на Украине. При этом у ВСУ почти не осталось немецких Leopard 2, а американские Abrams даже не появляются на поле боя, поскольку есть опасения, что они не смогут пережить боевых действий.
В конце ноября Минобороны РФ сообщило, что первый танк Leopard 1A5 был подбит расчетом ПТРК 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) во время боя на Купянском направлении. По словам заместителя командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенанта Владимира Лугового, танк попытался прорваться к переднему краю обороны российских войск, но в итоге сгорел.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard с любого направления. Он отметил, что таким образом развенчан очередной миф о неуязвимости западной техники.