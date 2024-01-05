В Китае раскрыли, что НАТО потеряло на Украине AT: ВС России уничтожили лучшее вооружение НАТО на Украине

Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Бронемашины Marder

На Украине российские военные обычным оружием уничтожили лучшее вооружение НАТО, сообщило Asia Times. По версии китайского издания, таким образом была показана его слабость.

На Украине ВС России продемонстрировали, что в бою они обычным оружием могут вывести из строя одни из лучших танков НАТО и уничтожить такие бронемашины, как американские Bradley и немецкие Marder, — говорится в материале.

Обозреватель, в частности, считает, что западные танки, которых у НАТО и так было мало, показали себя не самым лучшим образом в условиях конфликта на Украине. При этом у ВСУ почти не осталось немецких Leopard 2, а американские Abrams даже не появляются на поле боя, поскольку есть опасения, что они не смогут пережить боевых действий.

В конце ноября Минобороны РФ сообщило, что первый танк Leopard 1A5 был подбит расчетом ПТРК 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) во время боя на Купянском направлении. По словам заместителя командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенанта Владимира Лугового, танк попытался прорваться к переднему краю обороны российских войск, но в итоге сгорел.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard с любого направления. Он отметил, что таким образом развенчан очередной миф о неуязвимости западной техники.