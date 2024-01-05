Разведчик рассказал об отступлении ВСУ на ряде позиций под Артемовском

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Подразделения ВСУ отступили на нескольких участках на Артемовском направлении в Донбассе, заявил РИА Новости командир группы спецназа ВС РФ Южной группировки войск с позывным Дон. Он отметил, что при отходе противник предпринимает попытки окопаться, но это не мешает наносить по нему удары.

Противник отошел вглубь своей обороны, мы летаем уже на 3–4 километра, — сообщил он.

Командир добавил, что подразделениям ВС РФ все равно удается поразить врага, так как операторы БПЛА ежедневно разведывают местность и наносят удары по обнаруженным целям.

За сегодняшний день было семь вылетов, из них пять поражений, — подчеркнул офицер.

По его словам, за прошедшие сутки в первостепенном порядке уничтожались блиндажи, где были замечены изменения, перенатянута маскировочная сеть и где фиксировались движения личного состава противника.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении скрытых блиндажей и минометных позиций ВСУ разведывательным подразделением 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Для ликвидации целей использовались боевые беспилотники. В ведомстве уточнили, что солдаты разведки регулярно используют дроны в работе. БПЛА применяются не только для разведки, но и в целях отвлечения внимания противника.

В Минобороны также отчитались об уничтожении при помощи FPV-дрона бронеавтомобиля ВСУ на Купянском направлении. Кроме того, на этом направлении была ликвидирована группа пехоты противника при помощи артиллерии.