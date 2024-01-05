В ВСУ рассказали, как российская армия обманывает ПЗРК Stinger Солдат ВСУ: Россия использует ложные сигнальные ракеты для обмана ПЗРК Stinger

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ПЗРК FIM-92 Stinger, представленный на выставке трофеев спецоперации на Украине

Украинский боец рассказал, что российские военнослужащие запускают ложные сигнальные ракеты, которые обманывают американские зенитные установки Stinger, находящиеся в распоряжении ВСУ, рассказал украинский боец, передает URA.RU со ссылкой на Agence France-Presse. Он пояснил, что поражение целей осуществляется при помощи инфракрасного излучения.

Русские сейчас запускают ракеты, которые выпускают ложные сигнальные ракеты во время полета, как на самолетах или вертолетах, — рассказал солдат.

При этом у подобных ловушек температура намного выше, чем у боевых снарядов, поэтому они обманывают системы обороны. Боец добавил, что о наличии таких ракет у российской стороны в ВСУ слышали еще месяц назад, но в действии увидели только сейчас.

Командир группы спецназа ВС РФ Южной группировки войск с позывным Дон ранее рассказал об отступлении подразделений ВСУ на нескольких участках под Артемовском. Офицер отметил, что противник предпринимает попытки окопаться, но российским военным все равно удается наносить по нему удары.

Кроме того, в Минобороны рассказали об уничтожении скрытых блиндажей и минометных позиций украинских военных на Купянском направлении. Удары наносятся при помощи боевых беспилотников.