В США объяснили бесполезность польских танков для ВСУ The Atlantic: ВСУ не используют польские танки Т-72 из-за артиллерии России

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпочитают не использовать переданные Польшей танки Т-72, сообщает издание The Atlantic. Эти боевые машины оставят для артиллерийской поддержки.

Авторы материала утверждают, что польские танки бесполезны для ВСУ. Более того, от их использования отказались из-за артиллерии России.

Украинцы ценят свои танки Т-72 из Польши, и по ходу кампании они решили не использовать их для боевых действий на передовой, — отмечается в материале.

Журналисты рассказали, что на одном из участков украинские военнослужащие пытались занять позиции танками, однако от этой идеи пришлось отказаться. Их использование в данной локации оказалось невозможным в связи с наличием у российской стороны противотанковых средств, авиации и артиллерии.

Ранее командир танкового подразделения ВС РФ на Запорожском направлении рассказал о проблемах немецких танков Leopard, которые находятся в распоряжении ВСУ. По словам офицера, боевые машины плохо подходят для сложного климата и тонут в грязи. При этом новые российские Т-80БВМ не боятся таких условий и «перелетают все ямы».

Также журнал Forbes рассказал, что с момента прибытия на Украину танки Abrams словно исчезли. Аналитики обратили внимание на тот факт, что боевые машины нигде не применялись. Остается неясным, что украинская сторона делает с ними и какая бригада ВСУ получила их в распоряжение.