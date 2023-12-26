Последние новости с фронтов СВО 26 декабря: что у Бахмута, Крынок, Работино «Два майора»: в Запорожье между ВС РФ и ВСУ идут встречные бои у Работино

Фото: МО РФ

Российская армия вела наступательные действия к западу от Работино на Запорожском направлении, передает WarGonzo. Что сейчас происходит на Артемовском и Херсонском направлениях, какая сегодня обстановка у Бахмута, Крыма, Крынок, Клещеевки, берегов Днепра, о чем пишут военкоры 26 ноября?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Копаней 26 декабря 2023 года

«На Запорожском направлении ВС РФ вели наступательные действия к западу от села Работино. Появился и новый активный участок. Российские войска при поддержке артиллерии пытались продвинуться в направлении Гуляйполя. Под обстрелами ВСУ в Пятихатках, Новоандреевке, Орехове и Гуляйпольском. ВС РФ — в Жеребянках, Копанях, Ильченкове, Новопрокоповке, Вербовом, Новофёдоровке, Мирном и Дорожнянке», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Запорожском фронте в районе Работино отражена атака ВСУ, идут встречные бои на рубеже Работино — Вербовое.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки 26 декабря 2023 года

«На Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии атаковали у Андреевки, на высотах северо-западнее Клещеевки, в районе Ивановского и Богдановки. У предпоследнего из перечисленных населенных пунктов есть продвижение», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Артемовском (Бахмутском) участке фронта севернее Хромово ВСУ контратаковали, успеха не достигли.

«Наши войска имеют тактические успехи у Богдановки. У Клещеевки продолжаются бои», — добавил источник.

Фото: Global Look Press

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Херсонское направление. Ситуация у Херсона, Крыма, Крынок, берегов Днепра 26 декабря 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии атаковали украинский плацдарм на левобережье Днепра в Крынках. Без успеха. Под ударами позиции ВСУ в Белозёрке, Камышанах, Херсоне, Чернобаевке и Тягинке. Российские — в Голой Пристани, Алёшках, Пойме, Песчановке, Подстепном, Казачьих Лагерях и Песчаном», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Херсонском направлении продолжаются бои.

«По оценкам противника применение наших самолетов ограничено после недавней трагедии. Небо над Крынками — за противником. При помощи ретрансляторов враг держит в воздухе большое количество ударных БПЛА и дронов-бомбардировщиков, наносит артиллерийские удары по нашему берегу. В условиях действия РЭБ ВСУ наша связь оставляет желать лучшего, ограничивая уровень взаимодействия между подразделениями ВС России», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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