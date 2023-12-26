Законопроект о дополнительной мобилизации внесли в Раду

Фото: The Verkhovna Rada/Global Look Press

Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект о дополнительной мобилизации, сообщило украинское издание «Страна.ua». Авторы материала отметили, что текст документа пока не опубликован.

По информации журналистов, документ называется «Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». При этом законопроект должны были внести в Раду в понедельник.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в бюджете Украины нет средств для выполнения плана мобилизации 500 тысяч человек, озвученного президентом Владимиром Зеленским. По словам политика, лидер страны ошибся, и денег на подобную инициативу понадобится куда больше, но брать их в любом случае неоткуда. Военные расходы в бюджете страны на 2024 год меньше, чем в текущем году, заключил депутат.

До этого Зеленский заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил ему мобилизовать еще около 450 тысяч украинцев, что обойдется Киеву в 500 млрд гривен. Украинский лидер отметил, что для такого решения требуются веские основания, это тонкий вопрос, для которого необходим справедливый подход.