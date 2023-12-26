Украинский политолог рассказал, как Киев подсадил общество на «наркотик» Политолог Бортник: рассказами об успехах ВСУ Киев подсадил людей на наркотик

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Киев предоставлял украинцам не соответствующую действительности позитивную информацию о ходе конфликта, и тем самым подсадил общество на своеобразный информационный наркотик, рассказал в беседе с каналом Politeka украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, теперь граждане не могут адекватно воспринимать провалы ВСУ.

Людям давали дешевый информационный наркотик вместо того, чтобы давать витамины и лекарства, и готовить организм к дальнейшим сражениям. И сейчас часть нашего общества на этом допинге, люди до сих пор воспринимают только позитивную информацию, а все остальное воспринимается как враждебное, — пояснил аналитик.

Теперь же Киев оказался в сложной ситуации. Если он начнет выдавать людям достоверную информацию о провалах на фронте, то у граждан возникнут вопросы о том, почему власти противоречат сами себе, отметил эксперт.

Ранее директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины окончилось полным провалом и не принесло Киеву каких-либо результатов. По его словам, контрнаступление привело к большому числу потерь среди украинских военнослужащих, кроме того, армия Украины потеряла военную технику.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем объяснил замедление проведения операций и заминки на фронте холодной погодой. Он уточнил, что пришла зима, которая мешает обороне на востоке Украины.