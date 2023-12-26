Битва за Авдеевку 26 декабря: куда идут ВС РФ после взятия Марьинки WarGonzo: ВС РФ атаковали позиции ВСУ в Авдеевке со стороны промзоны и АКХЗ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия атаковала укрепрайон ВСУ в Авдеевке со стороны промзоны, передает WarGonzo. Что там сейчас происходит, какая сегодня ситуация у Марьинки, которую полностью взяли под контроль ВС РФ, о чем пишут военкоры 26 декабря?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 26 декабря 2023 года

«На Донецком фронте российские войска продолжили штурмовые действия на южных и юго-восточных окраинах Новомихайловки и к северо-западу от Марьинки. ВС РФ сумели немного продвинуться у Невельского и Первомайского. Укрепрайон в Авдеевке они при поддержке средств дальнего поражения атаковали с юго-востока со стороны промзоны и в районе коксохимического завода с северо-востока. ВСУ удержали позиции. После артобстрелов ВС РФ продолжили штурм Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). ЛБС не изменилась. Аналогичные действия в районе Очеретина заставили ВСУ оставить ряд позиций. Под ударами украинские подразделения в Екатериновке, Елизаветовке, Курахове, городе Красногоровка, Нетайлове, Карловке, Тоненьком, Керамике и Нью-Йорке. Российские — в Марьинке, Старомихайловке, Донецке, селе Красногоровка и Горловке», — пишет WarGonzo.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что армия России штурмует позиции ВСУ у Авдеевки, продвигаясь на флангах.

Фото: МО РФ

«Продолжаются бои в направлении СТ „Заря“ (Очеретино), в районе Степового, в направлении Северного и в районе Измайловского ставка. В Степовом и на его флангах не прекращаются ожесточенные бои. Наши артиллеристы подбили несколько единиц бронетехники врага, включая танк и БМП Bradley, и подавили несколько артиллерийских систем. Также российские войска атакуют у Первомайского и Невельского, противник в последние дни жалуется на обострение обстановки на этом участке», — сообщил источник.

По информации авторов канала, в самой Авдеевке продолжаются бои в частном секторе на юге города.

«После закрепления в промзоне российские подразделения продвигаются вперед. Противник предполагает, что ВС РФ подтягивают дополнительные резервы для новой мощной волны атак .В сторону Очеретино вдоль железной дороги российские войска смогли продвинуться на 300 метров, снова признают вражеские ресурсы. Генштаб ВСУ сообщает, что вчера ВС РФ провели 32 атаки: 20 атак в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, и еще 12 атак в районах Первомайского и Невельского», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

ВС РФ взяли под контроль Марьинку: что это значит, куда будут двигаться дальше

«Марьинка для Донецка с самого начала войны — это точка, откуда формирования киевского режима регулярно обстреливали жилые кварталы. Из Марьинки прилетало и в центр и по окраинам, Петровский район находился под обстрелами постоянно. Марьинка, как Пески и Авдеевка, примыкала к городу. Марьинка, Пески и Авдеевка постоянно попадали в сводки ополчения, а потом и Народной милиции, как районы, откуда противник бьет по мирным жителям. Как и все районы, что контролировал противник в непосредственной близости от Донецка, Марьинка была плацдармом, который киевский режим мог использовать для организации крупномасштабного наступления на русский Донецк», — написал военкор Евгений Поддубный.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Военная хроника» объяснила, что взятие Марьинки позволит ВС РФ значительно отодвинуть украинскую артиллерию на несколько километров западнее, что существенно осложнит как стрельбу по жилым кварталам Донецка, так и контрбатарейную работу ВСУ на этом направлении вообще.

«Во-вторых, географически Марьинка лежит чуть выше двух соседних сел — Максимильяновки и Георгиевки. Это усложняет оборону для ВСУ и немного упрощает дальнейшую боевую работу и продвижение для российских войск. В-третьих, помимо того, что ВСУ потратят некоторое время на создание новых огневых позиций в Максимильяновке и Георгиевке, в зону поражения российской артиллерии плотнее войдет и Курахово — крупнейший аванпост ВСУ на этом направлении. Длительное время город служит грузовым хабом и пунктом приема большого количества раненых украинских военных, но после взятия Марьинки занимать позиции там украинской армии станет сложнее», — добавил источник.

Военкор Александр Сладков объяснил, почему информация о взятии Марьинки не появилась ранее.

«Почему не сообщали окончательно об освобождении? Реально ждали, пока все точно закончится. Никак не могли взять последний дом. Уж и дачи все справа прошерстили, а дом — никак. Но победили. Как только ВСУ из Марьинки выдавили, украинская артиллерия начала сильно стрелять. Старая песня — запустить и уничтожить артиллерийским огнем. Надо было удержаться. Наши не только удержались, но и пошли дальше, штурмуем Георгиевку!» — подчеркнул он.

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