Майор ВСУ назвал главный недостаток украинских военкоматов Майор ВСУ Гай заявил о безразличии военкоматов к гражданскому опыту украинцев

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники украинских военкоматов не учитывают опыт гражданской жизни призывников, отправляющихся на военную службу в рамках мобилизации, заявил майор ВСУ Мирослав Гай в интервью телеканалу «Прямой». По его словам, ценных специалистов, в том числе инженеров, отправляют в обычные пехотные подразделения, что снижает общую эффективность армии. Это обусловлено тем, что военкоматы обращают внимание только на специальности, полученные на срочной службе.

Мы сейчас призываем людей через территориальный центр комплектования, вообще не учитывая их опыт гражданской жизни. <...> Часто обращают внимание только на военно-учетную специальность, которую человек мог получить много лет назад еще на срочной службе, — рассказал Гай.

Офицер украинской армии отметил, что встречал таких призывников. В частности, он познакомился с инженером, занимавшимся разработкой самоходных орудий в мирной жизни. Однако военный комиссариат определил его в обычное пехотное подразделение. Гай подчеркнул, что среди стрелков можно найти немало ценных для ВСУ специалистов.

Бывший советник президента Украины Олег Соскин ранее предостерег правительство республики от расширения мобилизации. По его словам, украинцы не готовы воевать за действующее правительство, поэтому мобилизация окончится провалом.