Стало известно о спешной переброске резервов ВСУ под Купянск Марочко: командование ВСУ перебрасывает резервы 95-й бригады под Купянск

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины в спешном порядке перебрасывает резервы 95-й десантно-штурмовой бригады под Купянск, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В своем Telegram-канале он заявил, что в составе взвода есть женщины-военнослужащие, а также бойцы взвода материально-технического обеспечения, не обладающие необходимыми навыками.

Источники Марочко утверждают, что солдат 95-й бригады перебросили в район Синьковки из Житомира. Значительная часть военнослужащих, находившихся в резерве, не имеет какого-либо боевого опыта и навыков обращения с оружием, отметил отставной офицер. Кроме того, по его словам, командование ВСУ было вынуждено сменить специализацию членов взвода материально-технического обеспечения, переквалифицировав их в штурмовиков, им уже выдали дополнительный боекомплект для отправки в «красную зону» под Купянском.

Как сообщалось ранее, военнослужащие российской группировки войск «Восток» успешно сорвали три попытки ротации ВСУ в районе населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское. Кроме того, армия России поразила опорные пункты и пункты временной дислокации противника. В результате ударов украинские войска потеряли до 55 человек.