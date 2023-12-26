ВС РФ сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки

Фото: Минобороны РФ

Группировка ВС РФ «Восток» сорвала три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки и две — в районе Старомайорского на Южнодонецком направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. По его словам, российские военные также поразили опорные пункты, пункты временной дислокации и живую силу двух бригад ВСУ у Новомихайловки, Константиновки, Антоновки, Пречистовки и Урожайного.

Потери противника составили до 55 военнослужащих ВСУ, три пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация», — отметил собеседник агентства.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила минометные расчеты ВСУ у Новодонецкого и Новодаровки, добавил Гордеев. По его словам, также ликвидирован кочующий минометный расчет на пикапе — севернее Никольского.

Ранее глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие уничтожили более 250 солдат, два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. По словам Савчука, там мотострелковый полк при поддержке артиллерии поразил штурмовые группы 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии страны.

Кроме того, российские военнослужащие отразили 16 атак ВСУ на ряде направлений фронта. Было уничтожено 36 украинских беспилотников и танк Leopard 2, средствами противовоздушной обороны было перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».