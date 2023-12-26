На Украине поразились новой российской технологии на фронте Берлинская: в отличие от Украины Россия успешно развивает технологию роев дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия активно занимается разработкой в области роев беспилотников, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в интервью телеканалу «Украинская правда». Вооруженные силы Украины сильно отстают в этом направлении, отметила она.

Сейчас русские движутся в сторону технологии роев дронов и, это очень важно, в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации, — заявила Берлинская.

По ее словам, такие системы используют машинное обучение, помогая дронам самостоятельно определять цели. Берлинская пояснила, что это делает российские беспилотники устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

Эксперт отметила, что у ВСУ остро не хватает беспилотных аппаратов и соответствующих боеприпасов. Украинской армии необходимо разработать новые методы противодействия российским беспилотникам, так как старые подходы перестают быть эффективными с учетом использования оптических систем навигации, добавила Берлинская.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что главной проблемой ПВО ВСУ является ее несистемный характер. Он назвал украинскую ПВО «сборной солянкой», которая состоит из всего, что передали другие страны.