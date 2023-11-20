Последние новости с фронтов СВО 20 ноября: что у Работино, Крынок, Бахмута «Два майора»: ВСУ расширили зону контроля в западной части Крынок

Фото: МО РФ

Российская армия при поддержке артиллерии контратаковала у Работино на Запорожском направлении, пишет WarGonzo. Какие новости с других фронтов СВО, что сейчас на Херсонском и Артемовском направлениях и у берегов Днепра?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 20 ноября 2023 года

«На Запорожском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии контратаковали к западу от села Работино и со стороны Новопрокоповки. Также пытались продвинуться от Вербового. Под ударами украинские позиции в Каменском, Орехове и Новоданиловке. Российские в Нестерянке, Сладкой Балке, Ильченкове, Новопрокоповке, Пшеничном, Вербовом, Новопокровке и Новофёдоровке», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Запорожском фронте ВСУ продолжают атаки у Работино и Вербового.

«По размокшим дорогам вчера наступала пехота противника, которую встретили огнем артиллерии и стрелкового оружия. При этом сообщают о последующей контратаке наших войск и захвате некоторых позиций ВСУ. Противник пользуется непогодой для подтягивания резервов к ЛБС, не оставляет планов окружения Вербового», — отметили авторы канала.

Readovka рассказала, что на Ореховском участке ВСУ атаковали в районе Копаней, Новопрокоповки и Вербового.

«Тем временем наши бойцы продвинулись со стороны Новофедоровки, вернув часть позиций у трассы. На Времевском выступе русская армия контратаковала у Старомайорского и Урожайного», — добавил источник.

«НгП раZVедка» передает, что Ореховском участке ВСУ предприняли попытки контратак восточнее Вербового и Работино силами малых групп и под прикрытием артиллерии, но успеха не имели.

«Бойцы подразделений армии России атаковали и заняли ряд опорных пунктов в лесопосадках по направлению к н. п. Новофедоровка», — рассказали авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки 20 ноября 2023 года

«Севернее Клещеевки армия России наступает на укрепрайон в лесополосе, сообщают о захвате ж/д станции населенного пункта», — пишут «Два майора».

По информации Readovka, российская армия атаковала позиции ВСУ в направлении Богдановки у Бахмута (Артемовска). Помимо этого, бойцы ВС РФ продвигаются в Клещеевке, идут сражения за высоты, подчеркнул источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Херсонское направление. Ситуация у Крыма, Херсона, Крынок, берегов Днепра 20 ноября 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении шли встречные бои у Поймы, Песчановки и в Крынках. Без успеха с обеих сторон. ВС РФ вели обстрелы ВСУ в Велетинском, Херсоне, Антоновке, Новотягинке, Тягинке и Бериславе. Украинская артиллерия наносила удары по российским позициям в Старой Збруевке, Голой Пристане, Кардашинке, Алёшках, Пойме, Песчановке, Подстепном, Казачьих Лагерях, Корсунке и Днепрянах», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Херсонском направлении идут бои в Крынках. По данным источника, сообщается о расширении зоны контроля ВСУ в западной части села.

«Вражеские силы продолжают удерживать плацдарм в н. п. Крынки. Ситуация стабильно напряженная. Идут бои. Также противник при поддержке артиллерии с правого берега предпринимает попытки атак в направлении н. п Пойма и н. п Песчановка», — рассказала «НгП раZVедка».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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