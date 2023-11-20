Бои у Авдеевки 20 ноября: последние новости, как и где наступают ВС РФ «Два майора»: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе промзоны у Авдеевки

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Танк Т-90М «Прорыв» во время боевой работы

Российская армия продолжает наступать с разных сторон за Авдеевском направлении, пишет WarGonzo. Что там сейчас происходит у террикона, «Царской охоты», АКХЗ и какие еще новости с этого участка фронта СВО?

Ситуация у Авдеевки 20 ноября 2023 года

«На Донецком фронте — при поддержке средств дальнего поражения атаки ВС РФ у Новомихайловки, в Марьинке, у Невельского, Первомайского, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки), на юго-восточных, восточных и северо-восточных подступах к Авдеевке, у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях), Очеретина и Керамика. У двух из последних перечисленных населенных пунктов есть продвижение», — передает WarGonzo.

Readovka пишет, что на Авдеевском участке идут бои у Степного и коксохимического завода.

«К югу от Авдеевки русская армия постепенно продвигается в районе промзоны», — сообщил источник.

«Два майора» рассказали, что на Авдеевском направлении ВС России прорвали оборону ВСУ на южном направлении в районе промзоны.

«Вражеские аналитики вынуждены признать, что сдача ВСУ промзоны в целом — теперь вопрос времени. Тем не менее, идут тяжелые кровопролитные бои, враг цепляется за каждую возможность. На северном выступе фронта наши войска расширяют присутствие у Степового и Красногоровки. Идут бои на восточной окраине коксохимического завода», — отметил авторы канала.

«Рыбарь» пишет, что российские военнослужащие развивают успех на Авдеевском участке фронта.

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов ТОС-1А «Солнцепек»

«На южном фланге бойцам российской армии удалось прорвать оборону противника в промзоне неподалеку от станции „Ясиноватая-2“. Как сообщают коллеги с канала „НгП Разведка“, этого удалось достичь благодаря грамотной координации штурмовых групп, работе ВКС России и артиллерии. Укрепления на этом участке контролировались украинскими формированиями еще с начала так называемой „АТО“ в 2014 году. Противник, не ожидавший резкого прорыва обороны, отступил, сейчас продолжается зачистка и расширение зоны контроля на запад. Однако предаваться победным реляциям пока рано: ВСУ продолжают стягивать на участок резервы и готовятся к контратаке», — сообщил источник.

Авторы канала обратили внимание, что информация о полном освобождении турбазы «Царская охота» — преждевременна, у объекта продолжаются ожесточенные бои.

«На северном фланге Авдеевки в последние дни без существенных изменений: российским войскам удалось расширить зону контроля вокруг очистных сооружений неподалеку от коксохимического завода и занять несколько позиций противника на подступах к предприятию. Тем не менее, о сиюминутном штурме хорошо укрепленного объекта речи пока не идет: по нему почти непрерывно работает артиллерия и ВКС России, подавляя активность противника. Помимо этого, продолжаются бои по направлению к Новокалиново и у Степового (Петровского). ВСУ, в свою очередь, вновь попытались атаковать в районе террикона у Горловки, но попали под огонь артиллерии и отступили, потеряв пару десятков человек. На текущий момент вершину террикона не контролирует ни одна из сторон», — добавил «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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