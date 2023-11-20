Уничтожение опорного пункта ВСУ вертолетом Ка-52 попало на видео «Звезда»: российские военные поразили опорный пункт ВСУ с помощью Ка-52

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ка-52

Телеканал «Звезда» сообщает, что пилоты вертолета Ка-52 «Аллигатор» ВКС России нанесли удар по долговременному опорному пункту ВСУ, расположенному на Краснолиманском направлении. По данным канала, цель была поражена с помощью ракет. «Звезда» добавила, что процесс уничтожения опорного пункта был снят на камеру, установленную на вертолете. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

На кадрах видно, как пилоты «Аллигатора» дают залп по цели, после чего совершают маневр и идут на снижение. Канал отметил, что корректировкой огня для вертолетчиков занимались группы передовых авианаводчиков, оснащенные беспилотниками.

Начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский ранее заявил, что самолеты оперативно-тактической авиации ВКС России нанесли удары по местам временного расположения пяти бригад украинской армии. В частности, были поражены пункты дислокации 14-й, 41-й и 44-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, пострадал пункт дислокации 101-й бригады территориальной обороны. Объекты находились в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки. Авиаудары по живой силе противника наносились вертолетами Ка-52 и Ми-28.