Попова сравнила уровень заболеваемости COVID в РФ с другими странами

https://static.news.ru/photo/c017a8da-39f6-11eb-92a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным Роспотребнадзора, среднесуточная заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч населения России за последние семь дней составила 17,9. Это более чем в три раза меньше, чем в США и вдвое меньше, чем в Италии.

Среднесуточная заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 7 дней составляет 17,9, в США — 62,1, Италии — 34,9, — говорится в презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой, представленной на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Попова также отметила, что летальность от COVID-19 в России составляет 1,7%, а в мире — 2,3%.

Как писал NEWS.ru, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов отметил, что можно рассчитывать на стабилизацию и положительную динамику в борьбе с COVID-19, если россияне подойдут со всей ответственностью к мерам профилактики коронавируса во время праздников, в противном случае ситуация может заметно ухудшиться. Эксперт призвал сограждан отказаться от встреч с большим количеством людей в этот Новый год, а также избегать больших скоплений людей. По его мнению, лучше по возможности воздержаться от поездок на транспорте, посещений ТЦ и других закрытых помещений.