Роспотребнадзор представил два сценария развития ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/945df418-39e4-11eb-a319-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов определил два наиболее вероятных сценария развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране в начале следующего года.

Он отметил, что можно рассчитывать на стабилизацию и положительную динамику в борьбе с COVID-19, если россияне подойдут со всей ответственностью к мерам профилактики коронавируса во время праздников, в противном случае ситуация может заметно ухудшиться.

Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям, — рассказал Горелов в интервью РИА Новости.

Эксперт призвал сограждан отказаться от встреч с большим количеством людей в этот Новый год, а также избегать больших скоплений людей. По его мнению, лучше по возможности воздержаться от поездок на транспорте, посещений ТЦ и других закрытых помещений.

Главное правило, о котором не следует забывать. Если чувствуете себя плохо, появились симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача, — подчеркнул представитель Роспотребнадзора.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации жителям России о том, как лучше провести Новый год и нерабочие праздничные дни, чтобы минимизировать риски заражения и распространения коронавируса.