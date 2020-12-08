Глава Роспотребнадзора дала россиянам советы на Новый год

https://static.news.ru/photo/2f8d8a8a-3953-11eb-a9c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На этот раз новогоднюю ночь россиянам стоит провести в кругу семьи. А если кто-то встретит бой курантов в общественном месте, то этому человеку необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Об этом в разговоре с журналистами сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова подчеркнула, что лучше всего отпраздновать Новый год с теми, с кем уже был контакт, дабы не допустить возможного распространения инфекции. Она также посоветовала не ходить в гости. Более того, глава Роспотребнадзора отметила, что в её семье так никто не будет себя вести.

В выборе вида празднования глава ведомства рекомендовала отдых на свежем воздухе с занятиями спортом. Но при этом необходимо следить за погодными условиями. Лучше всего провести время с семьёй. Если рядом будут посторонние люди — надо надевать маску.

Эксперт напомнила, что коронавирус передаётся воздушно-капельным путём. А за праздничными столом, вероятнее всего, ни о каких масках уже и речи быть не может. Люди целуются, обнимаются, превращая комнату в зону риска.

Если один будет заболевший, который не знает о своём заболевании, он энергично общается, и все люди, которые сидят с ним за столом, к Рождеству будут иметь крайне большие неприятности со здоровьем. И если так делать, то риски очень велики, — сказала Попова в эфире радиостанции «КП».

Как ранее передавал NEWS.ru, профессиональный Дед Мороз в условиях празднования Нового года во время пандемии должен носить маску и быть привит, иначе он является потенциальным распространителем инфекции, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.