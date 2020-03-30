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Официально режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в России в ближайшее время не введут, однако фактически власти страны поэтапно вводят его уже с середины марта. Директор «Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ» Павел Салин считает, что вслед за Москвой, изоляцию усилят и другие регионы, правильно поняв «намёк» Мишустина.

Решение о введении фактического режима чрезвычайной ситуации в России было принято ещё в середине марта. Но было решено не объявлять его официально и вводить поэтапно. То, что мы сейчас наблюдаем — это ползучий режим ЧС, — сообщил KrasnodarMedia политолог.

Салин считает, что такой вариант принятия вынужденных мер переводит негатив с федеральной власти в лице Владимира Путина на руководство регионов. Именно поэтому чрезвычайные меры в субъектах РФ объявляются от лица их глав. До какой степени власти ужесточат меры контроля граждан — пока неясно.

Судя по тому, как развиваются события, официально объявлять режим не будут. Но до фактического полноценного ЧС остался один шаг — введение военных патрулей, штрафующих и изолирующих всех нарушителей, — заявил Салин.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей субъектов РФ проработать введение в регионах карантинов, подобных тому, который был введён в столице. Мишустин напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписали указы о расширении режима повышенной готовности. По словам премьер-министра, эти шаги являются «логичным продолжением» политики руководства страны по борьбе с COVID-19.

29 марта Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. С 30 марта горожанам запрещается покидать квартиры. Выйти разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. При этом въезжать и выезжать из мегаполиса не запрещено.