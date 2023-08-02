Поддубный рассказал об оружии для теробороны: что пишут военкоры 2 августа Полевые репортеры с главными новостями СВО

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Российские военные корреспонденты и блогеры рассказали о ходе специальной военной операции. Поддубный объяснил раздачу оружия отрядам теробороны под Белгородом и Курском. Коц посчитал, что в зоне СВО куется новая элита России. Безсонов перечислил новые ценности Украины. Что пишут военкоры 2 августа — в материале NEWS.ru.

Александр Коц: «Военнослужащие должны стать новой элитой»

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя церемонию вручения государственных наград военнослужащим в Кремле, заявил, что участники СВО должны стать новой элитой России, которая представляет народ.

«Мы часто говорим о том, что наши воины, которые выполняют сегодня задачи в зоне СВО, должны стать новой российской элитой. В том числе — в политике. Люди, которые своей жизнью доказали преданность идеалам Родины, не скомпрометировавшие себя внутриведомственными интригами, подковерной возней и схематозами, и должны представлять народ.

Через такие церемонии наши солдаты и офицеры приобретают заслуженный и непререкаемый авторитет в обществе, который после СВО обязательно нужно будет канализировать. Невзирая на ведомства, рода и виды войск», — считает Коц.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости/kremlin.ru Церемония вручения государственных наград. Званием Героя Российской Федерации награждён капитан Жумагельды Нурахметов

Военкор призвал проводить больше награждений бойцов и не ждать, пока «какое-то героическое видео всплывет в интернете».

Даниил Безсонов: «Украинские солдаты гибнут за свободу ЛГБТ»

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов отмечает, что военнослужащим ВСУ предлагают гибнуть за чуждые им самим ценности. Так он прокомментировал предполагаемое назначение американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло одним из спикеров Сил территориальной обороны Украины.

«Американский трансгендер станет официальным спикером ВСУ для западной аудитории. Наверное, украинские солдаты гибнут за свободу ЛГБТ, запрет русского языка и культуры, перенос Рождества по католическим традициям на 25 декабря и за запрет православия в целом. Ваши власти вам хоть что-то оставят из ценностей или полностью перепрошьют за счёт ваших же жизней?» — интересуется Безсонов.

Андрей Руденко: «Военкомы ВСУ имеют дома в Испании»

Военный репортер Андрей Руденко назвал критической ситуацию с хищениями в Вооруженных силах Украины.

«Бухгалтер одной из воинских частей Одессы перевел себе на счет 10 миллионов гривен (25 миллионов рублей) и попался. Говорят, это была не первая кража. Ситуация с воровством денег для ВСУ критическая, у них там военкомы на Mercedes-Benz G AMG ездят и дома в Испании имеют», — подчеркнул Руденко.

Служба безопасности Украины 2 августа сообщила о задержании военного бухгалтера в Одесской области, который присвоил более 10 млн гривен из зарплатного фонда военнослужащих.

Фото: t.me/SBUkr

Юрий Котенок: «Хочется верить в готовность США „слить“ Зеленского»

Военный аналитик Юрий Котенок призывает не торопиться с выводами на фоне сообщений, что США хотят перенаправить часть средств, предназначенных Украине, на перевооружение Тайваня.

«Конечно, велик соблазн воспринимать подобные материалы как маркер, который свидетельствует об усталости Запада и его готовности „слить“ Зеленского, однако любые статьи в американских СМИ, особенно в предвыборный год, — это прежде всего либо точечная работа по избирателю, либо внутриэлитные разборки в медийном поле. Те же самые СМИ говорили, что никаких „Леопардов“ и тем более „Абрамсов“ на Украине мы не увидим», — напомнил военный эксперт.

Ранее Financial Times опубликовал материал о переориентации американских военных поставок в Юго-Восточную Азию. По данным издания, Байден попросит конгресс перенаправить часть денег, предназначенных для помощи Украине, на вооружение для Тайваня. Причина — растущая угроза со стороны КНР.

Евгений Поддубный: «В белгородском приграничье сложная ситуация»

Военный корреспондент Евгений Поддубный объяснил выдачу оружия участникам территориальной самообороны Белгородской и Курской областей «сложной обстановкой» в приграничных районах.

«Бойцам территориальной самообороны в Белгородской области, прошедшим спецподготовку, выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Из добровольцев, вставших на защиту региона, набралось семь батальонов. Обстановка в белгородском приграничье остаётся сложной. Обстрелы со стороны Украины идут ежедневно», — подчеркнул журналист.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Герман Куликовский: «Украине дадут Abrams времен дедушки Рейгана»

Военный эксперт Герман Куликовский отмечает, что версия танков Abrams, которые будут переданы Украине, — оригинальная машина 1984 года без урановой брони и продвинутой электроники.

«Если с усовершенствованного М1А1 AIM убрать урановую броню и ситуационную осведомленность, то остается фактически оригинальный M1A1, как я уже говорил, времен дедушки Рейгана, образца 1984 года. В поединке с ним даже Т-72Б 1989 года будет иметь существенные преимущества. Если же Abrams выкатится против Т-72Б3, Б3М, Т-90М — то это будет означать, что сидящим внутри украинцам сильно не повезло», — считает Куликовский.

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