США «бросают» Украину для защиты Тайваня от КНР. Это поможет России в СВО? Обострение обстановки вокруг Тайваня рикошетом ударило по интересам Украины

Фото: shutterstock.com

США начали перераспределять в пользу Тайваня деньги, которые собирались было потратить на военную помощь Украине. До недавних пор все было наоборот — Киев получал вооружения, предназначенные для острова в Тихом океане. Эксперты связывают смену приоритетов США с провалом наступления ВСУ. О том, как тайваньский кризис аукнется на украинском фронте, — в материале NEWS.ru.

Как нарастает напряжение вокруг Тайваня

Президент Джо Байден намерен перенаправить часть денег, предназначенных для Украины, на закупки вооружения для Тайваня, сообщило в среду издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. По их информации, такое решение глава Соединенных Штатов принял из-за роста угроз со стороны Китая. Белый дом может представить в парламент такой запрос в этом месяце.

Конгрессу ещё только предстоит голосование за этот пакет помощи. Эксперты считают, что включение в пакет поставок Тайваню повысит шансы на то, что его одобрят и республиканцы, которые вообще скептически настроены по поводу помощи Украине, зато твердо поддерживают помощь Тайваню. Голосование станет «первой проверкой поддержки Киева в нынешнем конгрессе», пишет FT. Накануне Белый дом анонсировал поставки Тайваню оружия на 345 млн долларов. В целом Тайбэй уже годами ожидает обещанного Штатами оружия на 23 млрд долларов.

Фото: US Army Американские военные

В середине июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли призвал ускорить поставки оружия на остров, чтобы повысить обороноспособность Тайваня. Милли отметил, что в первую очередь Тайбэй нуждается в средствах ПВО и в береговых противокорабельных комплексах.

Как известно, ситуация вокруг Тайваня обострилась год назад — с началом украинского конфликта, по оценке экспертов, также выросла вероятность того, что Пекин тоже использует силу для восстановления контроля над островом. Ситуация особенно обострилась летом прошлого года, после визита на остров Нэнси Пелоси, спикера палаты представителей конгресса. Пекин, считающий остров своей провинцией, осудил визит и расценил его как поддержку со стороны США тайваньского сепаратизма. После этого Пекин стал более часто и масштабно проводить манёвры вокруг острова, в частности, отрабатывая высадку морского десанта.

Как пояснил в разговоре с NEWS.ru китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, неудивительно, что Вашингтон в итоге предпочел помогать Тайбэю в ущерб Киеву.

«Тайвань для США остается неизмеримо важнее Украины. За этот остров американцы будут готовы бросить 20 таких стран, как Украина. И теперь они действительно вынуждены возвращаться на свое магистральное направление — на сдерживание Китая», — сказал Кашин.

Что общего в конфликтах вокруг Тайваня и Украины

По мнению Кашина, два театра военных действий (ТВД) — украинский и тайваньский (или, если говорить шире, то европейский и тихоокеанский) — взаимосвязаны, как, кстати, они были взаимосвязаны и во Вторую мировую, и в холодную войну.

Фото: МО Украины Наступление ВСУ буксует

Ресурсы США не безграничны, но они по-прежнему хотят присутствовать на обоих ТВД — как и Россия присутствует на обоих ТВД, добавляет Кашин. «В первые полтора года конфликта был однозначный крен в сторону Украины. По этой причине возникло множество задержек в сроках отправки обещанного оружия на Тайвань. То есть США жертвовали обороноспособностью острова в расчёте на то, что Россию можно будет быстро сломать и дальше уже опять перераспределить ресурсы на сдерживание китайцев», — пояснил Кашин.

Поскольку победить Россию не получилось, сейчас приходится отчасти отыгрывать назад, потому что баланс сил вокруг Тайваня тем временем с точки зрения Вашингтона ухудшается. И теперь он начинает принимать срочные меры, использовать чрезвычайные механизмы, чтобы насытить Тайвань оружием.

Такое перераспределение ресурсов, по словам Кашина, вполне может быть началом набирающей обороты тенденции — и в таком случае «это очень хороший для России признак».

Стоит пояснить, что до недавних пор процесс был обратным. США помогали Украине в ущерб интересам Тайваня. Так, вскоре после начала СВО, в мае прошлого года, Вашингтон уведомил Тайвань о возможности задержки поставок острову 40 самоходных гаубиц M-109A6 — из-за событий на Украине. По той же причине были отложены и запланированные поставки Тайбэю 66 самолетов F-16.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев сказал NEWS.ru, что вектор основного внимания Вашингтона на Тихоокеанский регион давно определен. «США уже давно считают соперничество с Китаем более важным, нежели противодействие России на Украине. А сейчас ситуация сложилась так, что Пекин вполне может воспользоваться «окном возможностей» от втянутости США в украинский конфликт для демонстративных шагов по Тайваню. И США вынуждены реагировать.

США не хватает ресурсов для одновременной игры на обоих ТВД

По словам Васильева, США не готовы к масштабному кризису вокруг Тайваня. «Американские военные мыслят в категориях эскалации: если поставить куда-то, условно, 10 зенитных комплексов, то это решит вопрос лишь на время. Затем противник делает ответный ход, и происходит эскалация, ­ нужно либо поставлять туда еще 10, а то и 15 комплексов, либо подключать более совершенные системы», — пояснил Васильев.

Он отметил, что пример такой эскалации мы уже видим на Украине. «На Украине, в принципе, это и происходит на сегодня: и с бронетехникой, и с кассетными боеприпасами, и с обещаниями поставки самолетов F-16. Тот же механизм может быть запущен и вокруг Тайваня», — предположил эксперт.

Фото: Georg Wendt/dpa/Global Look Press F-16

Вашингтону либо уже физически не хватает вооружений для Тайваня, либо вопрос переходит в плоскость политического выбора, полагает американист.

«Курс США сейчас — это личная политика Байдена и его окружения. Борьба за избирателей в свете выборов в следующем году уже началась, и Байдену надо показать, что он не распыляется на второстепенные регионы во время возможного кризиса в первостепенном. Вот почему то, что предназначалось Украине, вполне пора уже перекинуть Тайваню», — пояснил Васильев.

Каковы признаки растущей усталости Запада от Украины

Напомним, в июне на стыке Запорожской области и ДНР началось наступление ВСУ. За это время войска противника достигли весьма скромных, лишь тактических успехов. NEWS.ru подробно писал о том, почему так произошло. Многие западные политики и военные выражают свое разочарование по этому поводу.

Решение Вашингтона начать перераспределение ресурсов от Киева в пользу других союзников, вероятно, говорит об общей усталости Запада от конфликта на Украине. Так, на днях министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью изданию Corriere della Sera допустил, что исход конфликта на Украине все же может определить не военное, как считалось раньше, а политическое решение. По его словам, это связано с трудностями, с которыми столкнулись украинские военные во время наступления.

Усталость от конфликта постепенно нарастает и в целом в западном обществе. Налогоплательщики США и ЕС все меньше готовы поддерживать оказание военной помощи Киеву из-за собственных экономических проблем. Опубликованный Associated Press опрос показал, что если в мае 2022 года 60% американцев поддерживали помощь Украине, то спустя год их количество снизилось почти на 20%.

Фото: МО Украины

В эту картину укладывается и другое решение западных политиков — отложить старт обучения украинских пилотов для самолетов F-16, анонсированного ранее. По сведениям CNN, американские власти утверждают, что до сих пор так и не получили от европейских коллег план тренировок, без чего не могут допустить украинцев к самолетам.

Читайте также:

Российские системы РЭБ глушат Starlink ВСУ. Как тебе такое, Илон Маск?

США поставят Украине Abrams: успеет ли тяжелый танк помочь «контрнаступу»

Украина может лишиться всех портов в Черном море: даст ли Запад новые ПВО