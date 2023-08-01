На Украине вскрыли крупную схему для уклонистов с медсправками за $6 тысяч

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Масштабную схему уклонения от призыва во время мобилизации раскрыли на Украине, сообщила пресс-служба генпрокуратуры страны. Обыски по этому делу проводились в десяти областях и Киеве. По месту регистрации уклонистов изъяли сфальсифицированные справки о непригодности к военной службе, за которые с граждан брали по $6 тысяч (550 тысяч рублей).

Проведено около 100 санкционированных обысков на территории Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областей и города Киева. Выявлена и изъята медицинская документация, журналы регистрации медицинских заключений, справок амбулаторных пациентов, другие медицинские и учетные документы, — сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в схеме были замешаны сотрудники территориальных центров комплектования и члены военно-врачебной комиссии. Они выдавали уклонистам справки об их непригодности к военной службе, а затем снимали с учета. С такими справками украинцы могли выехать за пределы страны.

Ранее замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявлял, что проблема с уклонением от призыва в стране усугубляется. Киев намерен бороться с такой тенденцией за счет запуска системы электронного реестра военнообязанных. Предполагается, что он позволит отслеживать передвижение призывников, а также снизить риски коррупции при мобилизации.