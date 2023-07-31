Военкор объяснил расстроивший Украину трюк США с танками Abrams Поддубный: США боятся подарить России новые трофеи за счет поставок танков Abrams Украине

Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press

Основной боевой танк США Abrams

Американские власти прекрасно понимают, к чему приведет поставка на Украину танков M1 Abrams, заявил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, вероятность того, что часть бронемашин достанется российской армии в качестве трофеев слишком высока. Именно поэтому Пентагон распорядился снять с отправляемой техники часть оборудования, расстроив тем самым ВСУ.

В Пентагоне считают, что это поможет американским инструкторам быстрее обучить украинские танковые экипажи. Последняя ремарка звучит, как издевка, мол слишком технологично, эти ukranian не осилят. Но, думаю дело в другом. Американцы просто знают, что Abrams станут трофеями армии России. И опасаются передавать защищенные технологии, — объяснил военкор.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты отправят первые танки M1 Abrams на Украину уже в сентябре. До этого техника должна пройти модернизацию на территории Германии.

Аналитик Анатолий Матвийчук пришел к выводу, что поставки Киеву американских танков — это лишь пропагандистский трюк. По его словам, 31 бронемашина попросту не в состоянии существенно повлиять на ход боевых действий, тем более, что российские танки превосходят технику из США по огневой мощи, маневренности и защищенности.