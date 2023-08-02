Как глава Башкирии вынудил угрожавшего гранатой военного сдаться полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащий-доброволец, угрожавший взорвать гранату на трассе под Уфой, сдался сотрудникам правоохранительных органов после переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым. Что именно удалось сделать главе региона?

Что произошло 2 августа в Башкирии на трассе под Уфой

Сегодня утром в СМИ распространилась информация, что военнослужащий-доброволец 1984 года рождения, которого после обвинения в дезертирстве везли на экспертизу к психиатру в поселок Базилевка, угрожал взорвать похожий на гранату предмет на Нагаевском шоссе. Затем дорога была перекрыта правоохранителями. По данным Telegram-канала Baza, солдат сразу стал требовать закрыть против него дело.

Сначала с военнослужащим вели диалог сотрудники полиции, но он хотел лично переговорить с главой Башкирии Радием Хабировым. Руководитель региона через некоторое время прибыл на место инцидента, о чем по телефону предупредил силовиков. После разговора с Хабировым 39-летний мужчина сдался правоохранительным органам. Взрывное устройство передали сотрудникам Росгвардии.

Позднее глава Башкирии объяснил журналистам, что пообещал помочь дезертиру, так как «оступиться может каждый».

«Была задача, чтобы он глупостей не наделал. Но, к сожалению, закон нарушил. Я поручился, что буду ему помогать. Надо ему помочь. Таким ребятам надо помочь. Хотя, еще раз говорю: неправильно, если каждый будет за гранату хвататься, так мы решение не найдем», — отметил он.

Мнение экспертов о действиях руководителя Башкирии

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru не поддержал Радия Хабирова, поскольку тот подверг себя серьезной опасности.

«Ему (Хабирову. — NEWS.ru) не нужно было этого делать, это не его обязанность. Это работа правоохранительных органов — пресекать преступную деятельность, при чем тут глава республики? А если это боевая граната, если выскользнет случайно, руку разжал, руку свело, а он ее инстинктивно разжал, и глава республики мог погибнуть», — пояснил эксперт.

Также Игнатов отметил, что если преступник в такой ситуации отказывается сдаться, то всех эвакуируют, а затем начинает работать снайпер.

«Не стоило рисковать жизнью главы республики. Теперь каждый невменяемый маргинал поймет, что может взять нечто похожее на гранату или реальный снаряд и что-то потребовать. Это неправильный прецедент», — резюмировал Михаил Игнатов.

Военный эксперт, журналист Юрий Подоляка в авторском Telegram-канале в свою очередь похвалил Радия Хабирова и назвал его лидером.

«Можно по разному оценивать поступок главы Башкирии (якобы так нельзя, он же глава региона и не имеет права рисковать и т. д.). Я считаю по-другому — это поступок Лидера и точно (вне всякого сомнения) поступок Мужчины, отвечающего за безопасность вверенной ему территории», — добавил он.

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