Криминалист объяснил, почему Хабиров зря говорил с угрожавшим подорваться Криминалист Игнатов: Хабиров смертельно рисковал, разговаривая с угрожавшим взорвать гранату

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Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru раскритиковал переговоры главы Башкирии Радия Хабирова со сбежавшим военнослужащим, угрожавшим взорвать гранату. Эксперт отметил, что руководитель республики подверг себя смертельной опасности. По его словам, обезвреживание злоумышленника — задача оперативников МВД и ФСБ.

Ему (Хабирову. — NEWS.ru) не нужно было этого делать, это не его обязанность. Это работа правоохранительных органов — пресекать преступную деятельность, при чем тут глава республики? А если это боевая граната, если выскользнет случайно, руку разжал, руку свело, а он ее инстинктивно разжал, и глава республики мог погибнуть, — добавил Игнатов.

Игнатов подчеркнул, что с подобными людьми в случае отказа сдаться работают специально обученные переговорщики, убеждающие прекратить противоправные действия.

Если нет, то за это время людей эвакуируют в безопасное место, после чего работает снайпер, происходит взрыв, от которого никто не пострадает, если граната действительно боевая. Не стоило рисковать жизнью главы республики. Теперь каждый невменяемый маргинал поймет, что может взять нечто похожее на гранату или реальный снаряд и что-то потребовать? Это неправильный прецедент, — подытожил эксперт.

Telegram-канал «РБК-Уфа» опубликовал видео переговоров главы Башкирии Радия Хабирова с военнослужащим, который хотел взорвать себя гранатой. После разговора с Хабировым военный сдался. Взрывное устройство передали Росгвардии.

В Башкирии 2 августа военнослужащий-доброволец сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. Он вышел на Нагаевское шоссе в Уфе и пригрозил взорвать гранату. Мужчина стоял недалеко от заправки ЛУКОЙЛа. Он требовал закрыть уголовное дело против него, а также организовать встречу с Хабировым. Из-за происшествия движение на трассе было перекрыто.