В Башкирии военнослужащий сбежал из части и угрожает взорвать гранату

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Башкирии военнослужащий-доброволец сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, он вышел на Нагаевское шоссе в Уфе и угрожает взорвать гранату. Мужчина стоит недалеко от заправки ЛУКОЙЛа.

Baza отмечает, что на добровольца возбуждено дело за оставление части, сегодня его должны были доставить на судебно-психиатрическую экспертизу.

В начале июля Томский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии мобилизованного, который дважды сбегал из воинской части. В первый раз военнослужащий дезертировал 14 декабря. Его нашли лишь в марте и вернули в распоряжение части, однако спустя несколько недель он снова сбежал.

Ранее Фокинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Андрея Дивисенко к девяти годам колонии общего режима за самовольное оставление воинской части. Военнослужащего осудили за троекратное дезертирство.

До этого Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии мобилизованного, сбежавшего из тренировочного лагеря. По данным следствия, 29 декабря 2022 года рядовой самовольно покинул часть и отправился к себе домой.