Мобилизованный трижды дезертировал в Приморье В Приморье мобилизованного приговорили к девяти годам колонии за троекратное дезертирство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фокинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Андрея Дивисенко к девяти годам колонии общего режима за самовольное оставление воинской части. По данным газеты «Коммерсант», военнослужащего осудили за троекратное дезертирство.

По информации издания, Дивисенко мобилизовали в сентябре 2022 года, но уже 19 ноября он скрылся с места службы, после чего 10 января сам явился в правоохранительные органы. Рядового направили на обследование в госпиталь, однако 20 января он снова сбежал. Солдата обнаружили в его собственной квартире 4 февраля и вернули в часть. Не прошло и пары недель, как 16 февраля он вновь покинул расположение. Представители военной комендатуры задержали Дивисенко по месту жительства, в отношении него возбудили уголовное дело.

В суде мобилизованный признал вину. Дивисенко заявил, что покидал часть по семейным обстоятельствам. Военнослужащий утверждал, что у него больная жена, которая в апреле 2022 года перенесла операцию и нуждалась в уходе. Но суд установил, что срок реабилитации супруги истек в октябре того же года и что за ней могли присмотреть родители солдата, проживающие рядом.

Защита рядового обжаловала решение суда, апелляцию 20 июля рассмотрит Тихоокеанский флотский военный суд. По данным «Коммерсанта», слушания пройдут в закрытом режиме.

Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии мобилизованного, сбежавшего из тренировочного лагеря. По данным следствия, 29 декабря 2022 года рядовой самовольно покинул часть и отправился к себе домой.