Появилось видео переговоров главы Башкирии со сбежавшим военнослужащим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Радий Хабиров

Telegram-канал «РБК-Уфа» опубликовал видео переговоров главы Башкирии Радия Хабирова с военнослужащим, который хотел взорвать себя гранатой. После разговора с Хабировым военный сдался. Взрывное устройство передали Росгвардии.

2 августа в Башкирии военнослужащий-доброволец сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. Он вышел на Нагаевское шоссе в Уфе и пригрозил взорвать гранату. Мужчина стоял недалеко от заправки ЛУКОЙЛа. Он требовал закрыть уголовное дело против него, а также организовать встречу с Хабировым. Из-за происшествия движение на трассе было перекрыто.

В начале июля Томский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии мобилизованного, который дважды сбегал из воинской части. В первый раз военнослужащий дезертировал 14 декабря. Его нашли лишь в марте и вернули в распоряжение части, однако спустя несколько недель он снова сбежал.

Ранее Фокинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Андрея Дивисенко к девяти годам колонии общего режима за самовольное оставление воинской части. Военнослужащего осудили за троекратное дезертирство.