Сбежавший военнослужащий в Уфе угрожает взорвать трассу SHOT: cбежавший военнослужащий в Уфе требует переговоров с главой Башкирии

Сбежавший военный из части в Башкирии угрожает взорвать трассу около Уфы, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, он требует переговоров лично с главой республики Радием Хабировым.

SHOT сообщает, что движение на трассе перекрыто. Сейчас мужчина также требует закрыть дело против него.

2 августа в Башкирии военнослужащий-доброволец сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. Он вышел на Нагаевское шоссе в Уфе и угрожал взорвать гранату. Мужчина стоял недалеко от заправки ЛУКОЙЛа.

В начале июля Томский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии мобилизованного, который дважды сбегал из воинской части. В первый раз военнослужащий дезертировал 14 декабря. Его нашли лишь в марте и вернули в распоряжение части, однако спустя несколько недель он снова сбежал.

Ранее Фокинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Андрея Дивисенко к девяти годам колонии общего режима за самовольное оставление воинской части. Военнослужащего осудили за троекратное дезертирство.

До этого Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии мобилизованного, сбежавшего из тренировочного лагеря. По данным следствия, 29 декабря 2022 года рядовой самовольно покинул часть и отправился к себе домой.