Глава Башкирии приехал на шоссе, где мужчина угрожает взорвать гранту Глава Башкирии приехал на шоссе, где мужчина угрожает взорвать гранту

Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС/remlin.ru

Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров приехал на Нагаевское шоссе около Уфы, где сбежавший военный угрожает взорвать гранату, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководителя региона. Дезертир требовал встречи с Хабировым и отказывался говорить с полицией.

Да, — ответили в пресс-службе на вопрос, выехал ли Хабиров на место происшествия.

2 августа в Башкирии военнослужащий-доброволец сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. Он вышел на Нагаевское шоссе в Уфе и угрожал взорвать гранату. Мужчина стоял недалеко от заправки ЛУКОЙЛа. Он требовал закрыть дело против него, а также организовать встречу с главой Башкирии.

Из-за происшествия движение на трассе перекрыто.

В начале июля Томский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии мобилизованного, который дважды сбегал из воинской части. В первый раз военнослужащий дезертировал 14 декабря. Его нашли лишь в марте и вернули в распоряжение части, однако спустя несколько недель он снова сбежал.

Ранее Фокинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Андрея Дивисенко к девяти годам колонии общего режима за самовольное оставление воинской части. Военнослужащего осудили за троекратное дезертирство.