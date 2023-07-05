«Перепутал берега»: военэксперт о причине аварии с теплоходом в Ярославле Военэксперт Дандыкин: авария с теплоходом «Москва-208» в Ярославле произошла по вине капитана

Фото: 76.mchs.gov

Вина за аварию на пирсе в Ярославле лежит на капитане туристического судна, заявил NEWS.ru военный эксперт, капитан запаса Василий Дандыкин. По его словам, капитан мог отвлечься и допустил столкновение теплохода с пристанью. На борту находился 81 человек, трое из них пострадали.

Очевидно, что вина лежит на капитане. Это река, здесь нужно ухо в остро держать. Но такие случаи бывают, такие случаи бывали и не раз. Даже более трагические. Но а здесь капитан «перепутал берега» и врезался. Может быть какая-то техническая неисправность, но в таком случае есть дублирующие системы управления теплоходом, которые могут помочь избежать аварии. Может даже на руле и капитан стоял, — сказал он.

Он также отметил, что все действия на корабле зависят от капитана, который все контролирует, а также от рулевого и штурмана, который прописывает навигационную прокладку судна. Дандыкин назвал эту ситуацию «раздолбайством».

Не увидел опору. Значит он швартовался на приличной скорости. Вот как говорят: море не прощает ошибок, так же как и река, — добавил он.

Ранее стало известно, что теплоход «Москва-208», следуя по акватории реки Волги, врезался в бетонный пирс в районе Тверицкой набережной в Ярославле. На борту находились 74 пассажира и 7 человек экипажа. От удара пострадали три человека. Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности плавания на внутреннем водном транспорте.